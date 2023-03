Katowice są stolicą województwa śląskiego i jednym z największych miast w Polsce. W mieście znajdują się liczne zakłady przemysłowe, korporacje oraz instytucje naukowe i kulturalne. Nic więc dziwnego, że mieszkania deweloperskie w Katowicach to popularny wybór osób poszukujących nowego miejsca do zamieszkania lub inwestycji. W ostatnich latach na rynku pojawiło się wiele nowych ofert mieszkaniowych, zarówno w centrum miasta, jak i na jego obrzeżach. Dlaczego mieszkania deweloperskie w Katowicach to lepszy wybór niż lokale z rynku wtórnego? Podpowiadamy!

Zalety mieszkań z rynku pierwotnego

Jednym z głównych atutów mieszkań deweloperskich jest nowoczesne podejście deweloperów, którzy realizują inwestycje funkcjonalne, designerskie, pamiętając o różnych udogodnieniach. Deweloperzy dbają o to, aby ich inwestycje spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Na nowoczesnych osiedlach coraz częściej pojawiają się lokale usługowe, dzięki którym mieszkańcy mają wszystko pod ręką.

Inną zaletą mieszkań deweloperskich jest ich lokalizacja. Deweloperzy starają się budować swoje inwestycje w atrakcyjnych miejscach, blisko centrum miasta, szkół, przedszkoli, sklepów, przystanków komunikacji miejskiej i innych udogodnień.

Mieszkania deweloperskie w Katowicach od Wawel Service

Jeśli planujesz kupić mieszkanie deweloperskie w Katowicach dla siebie lub z myślą o inwestycji pod wynajem, zapoznaj się z ofertą dewelopera Wawel Service. Aktualnie realizują dwie inwestycje: osiedle "Na Koszutce" oraz Bytkowska 2.0, zlokalizowane przy Parku Śląskim. Zajrzyj na stronę internetową Wawel Service i poznaj więcej szczegółów!